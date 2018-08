Staking Nederlandse piloten Ryanair onzeker

Ierse, Zweedse en Belgische piloten van Ryanair gaan vrijdag staken. Maar of de Nederlandse vliegers ook meedoen met de acties, is nog altijd onduidelijk. Pilotenvakbond VNV heeft nog geen besluit genomen. De bond hoopt nog steeds op een brief van Ryanair die voldoende perspectief biedt om weer in gesprek te gaan, aldus een woordvoerder maandag.

Het conflict met Ryanair draait vooral om de ‘cultuur’ binnen de budgetmaatschappij. De VNV keert zich bijvoorbeeld tegen schijnzelfstandigheid. Daarnaast vindt de bond dat piloten doorbetaald moeten worden bij ziekte en dat de Nederlandse arbeidswetgeving van kracht moet zijn op de arbeidscontracten van de veertig tot vijftig in Nederland werkzame Ryanair-vliegers.

Of en wanneer de Nederlandse piloten het werk neerleggen laten ze zeker twaalf uur, en zo mogelijk zelfs 24 uur, van tevoren weten. Overigens moet ook bij de Duitse piloten van Ryanair nog een knoop worden doorgehakt. Bij de oosterburen wordt naar verwachting op woensdag meer duidelijk daarover.

Het is al een tijdje onrustig bij Ryanair. Ierse piloten legden al een aantal keer het werk neer. Ook het cabinepersoneel in Belgiƫ, Italiƫ, Spanje en Portugal staakte in juli al eens.