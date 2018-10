Trump-adviseur: Fed blijft onafhankelijk

De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, is en blijft een onafhankelijke instelling. Dat zei Larry Kudlow, economisch adviseur van president Donald Trump, in een interview met nieuwszender CNBC. Hij zei verder dat Trump ook geen beleid dicteert aan de Fed.

De opmerking van Kudlow volgt op de nodige kritiek die Trump uitte in de richting van de Fed. Volgens de president is het tempo waarin de centralebankenkoepel de rente aan het verhogen is te snel. Trump zei zelfs dat de beleidsmakers van de Fed gek zijn geworden. Ook de recente neergang op de aandelenbeurzen is volgens Trump te wijten aan het Fed-beleid.

De Fed krikte de rente dit jaar al drie keer op. Alom wordt verwacht dat in december de rente verder zal worden verhoogd. Voor Trump aan de macht kwam, was kritiek door een Amerikaanse president op de centrale bank hoogst ongebruikelijk.