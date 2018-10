Geld lenen kost geld, wie kent deze zin niet? De maand is nog niet voorbij, maar het salaris van vorige maand is alweer bijna op. Vervelend, maar niet onoverkomelijk. Met ietwat zuiniger aandoen, is het mogelijk om het einde van de maand te bereiken zonder dat er echt problemen ontstaan. Wat minder boodschappen, meer B-merken in plaats van A-merken kopen of misschien een keer bij je ouders of vrienden eten wanneer er echt niks meer in huis is. Je bent echt niet de enige die dit heeft meegemaakt.

Wanneer je vooral niet moet lenen

Een van de meest voorkomende fouten waarom mensen geld lenen, is het lenen voor een uitgave die niet nodig is. Hierbij kun je denken aan het lening voor een mooiere auto, een dure vakantie of nieuwe spullen terwijl je die op het moment niet echt nodig hebt. In deze gevallen gaan veel mensen voor de zogeheten flitskrediet. Dit is een bedrag wat je kan lenen en wat je een maand later tegen een woekerrente moet terugbetalen. Het is dan ook al vaker voorgekomen dat gezinnen hiermee ernstig in de problemen zijn gekomen. Denk er dus altijd goed over na of het de moeite waard is om een lening af te sluiten.

Soorten leningen

Mocht je een lening willen afsluiten, dan kan je eerst naar de volgende twee soorten leningen kijken:

Persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening, leen je een bedrag dat je vervolgens over een vooraf vastgestelde periode moet terugbetalen. Een persoonlijke lening wordt vaak gekozen door mensen die één keer een bedrag nodig hebben voor bijvoorbeeld een nieuwe auto of wasmachine. Het is gemakkelijk omdat de rente en looptijd van een persoonlijke lening vast staan, op deze manier weer je van tevoren precies waar je aan toe bent.

Doorlopend krediet

Mocht je voor een langere tijd geld nodig hebben en je weet eigenlijk niet zo goed hoeveel geld je nodig hebt dan kun je kiezen voor een doorlopend krediet. Ze noemen dit een flexibele lening waarbij je geld kunt opnemen en aflossen wanneer je zelf wil. Je betaald dan ook alleen rente over het bedrag je hebt opneemt echter kunnen de rente en looptijd van een doorlopend krediet wel variëren.