Door het datalek eind september kregen hackers toegang tot de accounts en persoonlijke informatie van gebruikers. In eerste instantie werd bericht over 50 miljoen getroffenen, maar vorige week maakte Facebook bekend dat uiteindelijk 30 miljoen mensen waren gedupeerd.

De grote hack bij Facebook is geen gecoördineerde aanval van een staat, maar het werk van spammers die het techbedrijf al langer in de gaten hield. Dat is volgens de Wall Street Journal de voorlopige conclusie die Facebook heeft getrokken in het onderzoek naar het datalek.

article

1240451

NEW YORK (ANP) - De grote hack bij Facebook is geen gecoördineerde aanval van een staat, maar het werk van spammers die het techbedrijf al langer in de gaten hield. Dat is volgens de Wall Street Journal de voorlopige conclusie die Facebook heeft getrokken in het onderzoek naar het datalek.

https://nieuws.nl/economie/20181018/groep-spammers-achter-grote-hack-facebook/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/10/18074746/groep-spammers-achter-grote-hack-facebook.jpg

Zakelijk