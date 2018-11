‘Nooit eerder zo veel zonnepanelen geplaatst’

Nederland krijgt er steeds meer zonnepanelen bij. In de eerste helft van dit jaar is er een recordaantal van 2,3 miljoen exemplaren geïnstalleerd, meldt onderzoeksbureau Dutch New Energy Research.

,,Dat staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 170.000 huishoudens en een CO2-besparing van jaarlijks bijna 0,5 megaton”, zegt directeur Rolf Heynen. Hij denkt dat de stevige aanwas voorlopig aanhoudt. ,,Zonnepanelen zullen in 2019 al ruim 5 procent van de Nederlandse stroom produceren.” Nu is dat nog circa 3 procent.

Het gaat lang niet alleen om zonnepanelen op woonhuizen. Van de 2,3 miljoen geïnstalleerde zonnepanelen zijn er meer dan de helft op bedrijfsdaken geplaatst. Ook merken de onderzoekers een stijging bij de grondgebonden zonneparken.

Het bureau zocht ook uit dat de gemiddelde consument in Nederland een terugverdientijd van vijf jaar voor zonnepanelen acceptabel vindt. Het kabinet werkt momenteel aan een nieuwe regeling voor zonnepanelen die uitgaat van een terugverdientijd van zeven jaar. Maar veel mensen zijn dan ook slecht geïnformeerd, blijkt uit het onderzoek. Zo denkt de gemiddelde consument dat zonnepanelen twee keer duurder zijn dan in de praktijk het geval is.