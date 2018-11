‘Hergebruik’ panden levert 7500 woningen op

Verbouwingen van bestaande gebouwen als winkels, kantoren en fabrieken hebben vorig jaar 7570 nieuwe woningen opgeleverd. Dat is ruim 8 procent van alle nieuwe woningen die er in 2017 bij kwamen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de meeste gevallen gaat het om kleine huurappartementen, bewoond door jongeren en studenten.

De grootste groep nieuwe woningen, zo’n 40 procent, zitten in voormalige kantoorpanden. Daarnaast zijn voormalige publieke gebouwen als scholen of zorginstellingen een geliefd verbouwingsproject. In totaal werden vorig jaar 1900 panden onder handen genomen zodat er mensen in kunnen wonen.

Van alle gemeenten haalde Amsterdam in absolute aantallen de meeste woningen uit het hergebruik van bestaande gebouwen, namelijk 635. Afgezet tegen alle nieuwe woningen die er in de hoofdstad bij kwamen, gaat het echter om een gemiddelde bijdrage. Dat was in het Noord-Hollandse Huizen wel anders. Daar was de herbestemming van bestaande panden goed voor zo’n 80 procent van de 124 nieuwe woningen die de gemeente erbij kreeg.