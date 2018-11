Topman Walmart-dochter India weg om wangedrag

De topman van de Indiase webwinkelgigant Flipkart, Binny Bansal, treedt af na beschuldigingen van ernstig wangedrag aan zijn adres. Dat meldt supermarktconcern Walmart, dat het bedrijf eerder dit jaar inlijfde.

Volgens het Amerikaanse bedrijf heeft onafhankelijk onderzoek geen sluitend bewijs opgeleverd voor de aantijgingen. Wel verwijt Walmart een ,,gebrek aan transparantie” bij de mede-oprichter van Flipkart. ,,Daarom aanvaarden we zijn beslissing om af te treden”, aldus Walmart. Waarvan Bansal precies wordt beschuldigd, is niet bekendgemaakt.

Bansal wordt opgevolgd door Kalyan Krishnamurthy. Hij gaf al leiding aan het grootste deel van de activiteiten van Flipkart.

De dertiger Bansal richtte Flipkart samen met een studiegenoot op in 2007. Het bedrijf groeide in tien jaar tijd uit tot het grootste e-commercebedrijf van India. Walmart telde eerder dit jaar 16 miljard dollar neer voor een meerderheidsbelang in Flipkart. Het ging om de grootste overname ooit door de retailreus.