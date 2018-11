‘Bitcoin zakt niet naar nul’

De sky was in 2017 de limit. De bitcoin brak record na record, de koers steeg van 1000 dollar naar 20.000 dollar. Nu lijkt het ineens of de bodem de limit is. In de afgelopen week is de waarde ineens gedaald van 6400 naar 4400 dollar. Andere virtuele munten worden meegesleurd en niemand weet waar het eindigt.

,,Het lastige is dat de bitcoin geen eigen waarde heeft, het is wat de gek ervoor geeft. Maar ik vermoed niet dat de bitcoin helemaal naar nul gaat. Er zal altijd een kerngroep overblijven. Maar hoe groot die groep is en welke prijs daarbij hoort, geen idee”, zegt ING-econoom Teunis Brosens.

Sinds augustus was de bitcoin juist opvallend stabiel: de munt kwam niet onder de 6000 dollar en zelden boven de 7000 dollar. Brosens houdt er rekening mee dat de prijs kunstmatig hoog gehouden werd, met trucjes die in de aandelenhandel niet mogen. ,,Zoveel wordt er nou ook weer niet in gehandeld. Met een paar aankopen kun je de koers sturen, gemakkelijker dan bij aandelen, obligaties en wisselkoersen. Sterker nog, je hoeft soms niet eens echt een aankoop te doen. Je kunt grote orders plaatsen en die intrekken zodra iemand aan je wil verkopen. Anderen zien de order, zijn gerustgesteld en kopen ook, dankzij jouw schijnbeweging.”

Dat komt mede doordat de markt scheef zit. ,,Er zijn heel veel bitcoins in heel weinig handen. Als die mensen iets doen of niet meer doen, kan dat grote effecten hebben. Die afhankelijkheid geeft voor mij aan dat de munt nog niet volwassen is.”

Daar heeft de daling van de afgelopen week ook mee te maken, denkt Brosens: ,,Mijn vermoeden is dat partijen die er belang bij hadden om de bitcoin stabiel te houden, tijdelijk of permanent zijn gestopt met het ondersteunen van de koers.”

Veel bitcoinbeleggers waren ingestapt in de gloriedagen van vorig jaar. Ondanks de correctie eerder dit jaar stonden zij nog steeds op winst. ,,Die mensen gaan zich nu misschien achter de oren krabben. Als iedereen wil verkopen en niemand wil kopen, kan het hard gaan.”

De waarheid ligt volgens Brosens in het midden: ,,Vorig jaar werden cryptomunten heel erg gehypet. Dan knapt de bubbel en worden de negatieve kanten overdreven. Eerst zijn we te optimistisch en dan zijn we te snel met doodverklaren. Beide reacties zijn niet terecht. De technologie heeft nut.”

Maar misschien is de daling niet eens zo slecht, zegt de ING-analist. ,,Geld verdienen is niet het enige doel van de bitcoin, het gaat ook om een ideaal. De bitcoin is gekaapt door mensen met dollartekens in hun ogen. Als die nu ergens anders gaan kijken, blijven de mensen die het beste voorhebben met de munt over.”