IKEA schrapt 120 banen in Nederland

IKEA schrapt komende twee jaar 120 banen op het servicekantoor in Amsterdam. Daar komen tegelijk ook weer 50 nieuwe arbeidsplaatsen bij, heeft de Zweedse meubelgigant laten weten.

IKEA wil zo inspelen op de toenemende verkoop van bijvoorbeeld banken en andere meubelen via de webwinkel. In Nederland zijn daarom meer mensen nodig met kennis over e-commerce en juist minder mensen die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld het openen van nieuwe winkels. ,,Dat laatste gaan we de komende tijd even niet doen”, aldus een woordvoerster die tevens aangeeft dat er niet gesneden wordt in het winkelpersoneel.

De reorganisatie maakt deel uit van een wereldwijde ingreep waarbij circa 7500 banen verloren gaan, vooral op het gebied van ondersteunende functies. Ook in België staan 100 tot 120 banen op de helling. IKEA denkt in de komende tijd daarnaast zo’n 11.500 nieuwe krachten te kunnen aannemen.

,,We moeten de manier waarop we zijn georganiseerd simpeler maken”, zegt topman Jesper Brodin. ,,De afgelopen jaren hebben we op veel verschillende manieren geïnvesteerd. Nu merken we dat we in verschillende delen van onze organisatie een beetje dubbel werk doen.”

Het bedrijf heeft in Nederland twaalf woonwarenhuizen en een servicekantoor. Er werken ongeveer 6000 mensen. Wereldwijd telt IKEA rond de 370 filialen en circa 160.000 medewerkers. Vooral in Azië komen er de laatste tijd nieuwe winkels bij. Sinds kort is het concern ook in India actief. In de Filipijnen opent in 2020 ’s werelds grootste IKEA de deuren. Daar zullen dan zo’n 500 mensen aan de slag gaan.