Altice hekkensluiter in lagere AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam ging donderdag omlaag. Ook de andere Europese beurzen verloren terrein, na het stevige herstel een dag eerder. Beleggers moeten het stellen zonder richting uit de Verenigde Staten, waar de beurzen gesloten blijven vanwege Thanksgiving Day. Op het Damrak ging Altice Europe in de uitverkoop na een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 515,26 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 694,11 punten. Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent.

Altice Europe was de veruit sterkste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van ruim 14 procent. Het kabel- en telecombedrijf zag de omzet en winst dalen in het derde kwartaal. Het aantal klanten op de belangrijke Franse markt nam wel toe. Ook in Portugal trok Altice meer klanten. Het bedrijf verwacht dat die aanwas volgend jaar voor een verbetering van de resultaten zorgt. Informatieleverancier Wolters Kluwer voerde de stijgers aan met een winst van 1,1 procent.

In de MidKap sloot advies- en ingenieursbureau Arcadis de rij met een min van 3,3 procent. Biochemiebedrijf Corbion ging aan kop met een plus van 0,9 procent.

Op de lokale markt won HAL 0,2 procent. De investeerder zag de waarde van zijn bezittingen in de eerste drie kwartalen van het jaar per saldo toenemen. In de periode van 1 oktober tot en met 16 november was wel sprake van een waardedaling van de belangen die HAL heeft in bedrijven als GrandVision, Vopak, Boskalis en SBM Offshore.

Rémy Cointreau steeg 1,6 procent in Parijs. De drankproducent verbeterde in de eerste jaarhelft van zijn boekjaar de winstgevendheid. Het bedrijf richtte zich meer op duurdere dranken zoals cognac, waarop een hogere winstmarge zit, en minder op goedkope likeuren, zoals het afgestoten merk Passoã. In Londen won Standard Chartered 1,6 procent na berichten over een mogelijke aandeleninkoop door de Britse bank.

De euro was 1,1395 dollar waard, tegen 1,1405 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,7 procent in prijs tot 53,73 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent minder en werd verhandeld voor 62,55 dollar per vat.