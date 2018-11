Opmerking Fed-baas zet Wall Street flink hoger

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met stevige winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden onder meer op een speech van Fed-baas Jerome Powell. Ook leeft er hoop dat de Verenigde Staten en China tijdens de G20-top aan het einde van de week nader tot elkaar zullen komen in het slepende handelsconflict.

De Dow-Jonesindex eindigde 2,5 procent hoger op 25.366,43 punten. De brede S&P 500 won 2,3 procent tot 2743,78 punten, wat de grootste plus is voor de graadmeter sinds maart. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 3 procent bij op 7291,59 punten.

Centralebankhoofd Powell zei onder meer dat de rente in de VS nog maar iets onder het neutrale niveau zit. Dit zorgde op Wall Street voor speculatie dat de Federal Reserve wel eens eerder dan verwacht een pauze zou kunnen inlassen bij het geleidelijk verhogen van de rente. De koers van de dollar kwam behoorlijk in beweging. De euro werd 1,1369 dollar waard, tegen 1,1284 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.

De wegebbende spanningen tussen China en de VS leken eveneens voor opluchting te zorgen. Grote industrieconcerns als Caterpillar en Boeing wonnen bijna 5 procent.

Softwarebedrijf Salesforce maakte daarnaast een koerssprong van ruim 10 procent. De kwartaalcijfers van het bedrijf bleken veel beter dan waar kenners in doorsnee op rekenden. Juweliersketen Tiffany ging juist bijna 12 procent onderuit. Vooral Chinese toeristen houden hun hand op de knip.

Winkelketen Sears sloot 18 procent hoger. Er gaan berichten dat een hedgefonds van voorzitter Eddie Lampert en investeerder Cyrus Capital Partners een overname aan het voorbereiden zijn om het noodlijdende Sears overeind te kunnen houden.

Ford (plus 1,4 procent) wist eveneens de aandacht op zich gericht. Het autoconcern kondigde diverse verschuivingen aan in de organisatie. Daarmee wil Ford kosten besparen en zijn productie verhogen. Anders dan bij branchegenoot General Motors (GM), die eerder deze week meer dan 14.000 banen schrapte, gaan bij Ford geen arbeidsplaatsen verloren.

De olieprijzen lieten een stevige daling zien. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent goedkoper op 50,32 dollar. Brentolie daalde 2,5 procent in prijs tot 58,73 dollar per vat.