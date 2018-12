Ook Renault met deelauto naar Amsterdam

Ook Renault gaat deelauto’s aanbieden in Amsterdam die overal te parkeren zijn. Tot op heden was car2go van Daimler en BMW de enige dienst in Nederland waarbij dat mogelijk was. Hun Franse concurrent kondigt nu aan tweehonderd elektrische deelauto’s te plaatsen in de hoofdstad.

Deeldiensten voor auto’s zijn op zichzelf geen nieuw fenomeen. Zo bieden bedrijven als Greenwheels of Connectcar al geruime tijd auto’s voor gedeeld gebruik aan in Nederland, maar klanten moeten die voertuigen aan het einde van de rit terugzetten op vaste parkeerplaatsen. Car2go streek al in 2011 neer in Amsterdam.

Renault wil de auto’s van het model ZOE volgend jaar aanbieden in de buurt van ov-stations in Amsterdam. De auto’s mogen overal in de stad worden achtergelaten. Als de dienst aanslaat, breiden de Fransen ook uit naar andere grote steden in Nederland. Elders in Europa heeft Renault 5000 deel-ZOE’s staan.