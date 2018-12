Meer tijd voor nieuwe begroting Airport Eelde

De directie van Groningen Airport Eelde krijgt van haar aandeelhouders een week de tijd om een begrotingstekort weg te werken en een plan van aanpak te maken om het vertrek van luchtvaartmaatschappij Nordica op te vangen. Dat is donderdag besloten tijdens een spoedoverleg tussen de directie van het vliegveld en de aandeelhouders.

Het vliegveld kampt met een tekort op de begroting door het wegvallen van dagelijkse vluchten naar de internationale luchthavens van München en Kopenhagen. Airport Eelde zette de afgelopen jaren flink in op verbindingen met zogeheten hub-luchthavens als München en Kopenhagen, zodat reizigers via Eelde de hele wereld over konden vliegen.

Om verdere groei mogelijk te maken, wil de luchthaven flink investeren in een nieuwe brandweerkazerne en de uitbreiding van de terminal. De aandeelhouders willen niet investeren in de terminal, zolang de luchthaven niet groeit. ,,De investeringsmiddelen mogen ook niet gebruikt worden om begrotingstekorten op te vullen”, zegt de Groningse gedeputeerde Patrick Brouns.

De directie van het vliegveld laat in een reactie weten dat het aantal passagiers naar Kopenhagen en München in de afgelopen maanden is gestegen. ,,Dat toont aan dat er een markt is voor verbindingen naar hub-luchthavens”, zegt directeur Marco van de Kreeke. ,,We zijn met meerdere luchtvaartmaatschappijen in gesprek over het invullen van de routes naar München en Kopenhagen.” De luchthaven kan nog niet zeggen op welke termijn daar meer duidelijkheid over is.

Het plan van aanpak en de nieuwe begroting worden over twee weken besproken in een nieuw overleg tussen de luchthaven en de aandeelhouders. Gedeputeerde Brouns laat al weten niet de illusie te hebben dat een nieuwe maatschappij binnen twee weken kan worden gepresenteerd.