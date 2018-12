Sint pint record in de boeken

De week voorafgaand aan pakjesavond is door de sint een nieuw record gepind. Sinterklaas was goed voor 96 miljoen pintransacties. Niet eerder werd in een week tijd zo vaak via pin betaald. Een jaar eerder was de sinterklaasperiode goed voor 83 miljoen pinbetalingen.

Detailhandel Nederland en de Betaalvereniging Nederland berekenden dat er de voorbije week circa 26.000 pinbetalingen per minuut werden gedaan. Op het piekmoment werd 609 keer per seconde betaald. De pintransacties waren goed voor een totaalbedrag van 2,4 miljard euro. Dat komt neer op gemiddeld 25 euro per keer. Betalingen via iDeal leverden dit jaar 12 miljoen transacties op. Deze waren goed voor een totaalbedrag van circa 1 miljard euro.

Volgens de branche- en de betaalvereniging stonden de seinen voor een pinrecord op groen. Zo wordt steeds vaker met pin betaald. Daarnaast draagt ook het economische klimaat bij aan de koopdrift van consumenten. Volgens Detailhandel Nederland zal de kerstperiode gaan zorgen voor nieuwe pin- en omzetrecords. Hier wordt op jaarbasis gerekend op een plus van 8 tot 10 procent.