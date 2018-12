Tesla wil misschien GM-fabrieken overnemen

Tesla heeft eventueel interesse om een of meerder fabrieken die General Motors (GM) wil sluiten, over te nemen. Dat heeft topman Elon Musk van de maker van elektrische auto’s gezegd in het televisieprogramma 60 Minutes. Dat wordt zondag pas uitgezonden, maar zender CBS zette vrijdag al enkele fragmenten online.

GM kondigde vorige week aan volgend jaar vijf Noord-Amerikaanse fabrieken te willen sluiten. Daarbij gaan 14.700 banen verloren. Die plannen leverden de automaker veel kritiek op uit de Amerikaanse politiek.

Tesla bouwt nu nog al zijn auto’s in een fabriek in het Californische Fremont. Met productielijnen voor de Model 3, Model S en Model X is die fabriek echter vol. Het bedrijf heeft ook een enorme fabriek in Nevada, de zogenoemde Gigafactory. Daar worden vooral batterijen en auto-onderdelen gemaakt.

De komende jaren gaat Tesla ook een vrachtwagen maken en een nieuwe sportwagen. Daarnaast zijn er plannen voor een pick-uptruck en een kleinere SUV.