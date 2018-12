Damrak toont herstel

De Amsterdamse aandelenbeurs veerde dinsdag weer wat op. Ook de andere Europese beurzen toonden herstel na de zware verliezen een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan het late herstel op Wall Street, waar vooral de technologiebedrijven een opleving lieten zien. Daarnaast bleven de brexit-ontwikkelingen de gemoederen bezighouden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de plus op 498,94 punten. De MidKap steeg 1,1 procent tot 653,04 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs klommen 0,9 procent. Londen won 0,4 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was tankopslagbedrijf Vopak met een winst van meer dan 3 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 0,4 procent.

In de MidKap stond vastgoedbedrijf Wereldhave bovenaan met een plus van 4,7 procent na een adviesverhoging door ABN AMRO. Arcadis klom 2,2 procent. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau heeft 8 miljoen dollar gekregen voor een plan voor het afvalvervoer in New York. Beursintermediair Flow Traders was de sterkste daler met een min van 1,5 procent.

Vastned won 1,6 procent bij de kleinere bedrijven. Het winkelvastgoedfonds heeft zijn portefeuille de afgelopen tijd uitgebreid met vier winkelpanden, voor bijna 38 miljoen euro. Verder wil het concern door met topman Taco de Groot. Hij wordt voorgedragen voor herbenoeming tijdens de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering in april.

In Frankfurt kelderde de Duitse bouwmarktketen Hornbach meer dan 13 procent na een verlaging van de winstverwachting. WPP dikte in Londen ruim 5 procent aan. De Britse reclamereus trekt miljoenen uit voor een eerder aangekondigde reorganisatie. De onderneming gaat onder meer kantoren sluiten en samenvoegen. Daarbij gaan 3500 banen verloren. Het bedrijf creƫert daarentegen ook duizend nieuwe banen.

De euro was 1,1380 dollar waard, tegen 1,1369 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 50,88 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder en werd verhandeld voor 59,77 dollar per vat.