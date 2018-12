Ghosn verzet zich tegen langer voorarrest

De gevallen Nissan-topman Carlos Ghosn heeft bezwaar aangetekend tegen zijn verlengde voorarrest. De in Brazilië geboren Frans-Libanese zakenman is het niet eens met de beslissing van een Japanse rechter om hem nog eens tien dagen in de cel te houden, meldt persbureau Kyodo.

De rechter verlengde het voorarrest van Ghosn dinsdag nadat hij opnieuw was gearresteerd wegens het opgeven van een te laag inkomen de laatste drie jaar. Hij werd 19 november voor het eerst opgepakt. Toen ging het om hetzelfde vergrijp in de periode van 2010 tot en met 2015.

Ghosn blijft vastzitten zonder mogelijkheid om op borgtocht vrij te komen zo lang hij een verdachte blijft. Na een aanklacht duurt het in Japan doorgaans maanden tot een rechtszaak volgt. In die periode komen verdachten die hun onschuld volhouden doorgaans ook niet op borgtocht vrij.