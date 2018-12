ING: economie groeit met 2 procent in 2019

De Nederlandse economie zal volgend jaar met 2 procent groeien. Dat is de prognose van het Economisch Bureau van ING. Nagenoeg alle sectoren blijven volgens ING in de lift zitten, maar veelal in een lagere versnelling dan dit jaar. In 2018 komt de groei naar verwachting uit op 2,6 procent.

Volgens de kenners van de bank speelt met name de krapte op de arbeidsmarkt de productiegroei parten. Daarentegen kunnen werknemers naar verwachting een hogere loongroei tegemoet zien.

Verder meldt de bank dat het vertrouwen van consumenten en producenten wat minder is in vergelijking met begin dit jaar. Ook zit de zogeheten exportportefeuille minder vol. Vooral buitenlandse kwesties als de brexit en de handelsspanningen tussen de VS en China zijn daar debet aan. Economen van ABN AMRO kwamen eerder met soortgelijke conclusies.

Volgens ING heeft Nederland nog relatief weinig last van de handelsspanningen. De meeste beperkingen die worden opgelegd gaan vooralsnog aan Europa voorbij. Dat zal ook het geval zijn wanneer de Verenigde Staten de tarieven op Chinese producten verder opvoeren. Dergelijke stappen voeden wel het pessimisme in Nederland.

De aanstaande brexit heeft volgens de kenners al impact gehad op Nederland. De export van goederen naar het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen twee jaar al minder hard gegroeid in vergelijking met andere bestemmingen. De kans op een no-dealbrexit, waarbij de Britten de EU zonder akkoord verlaten, acht ING klein, net als de kans op uitstel van de brexit.

De aanstaande verhoging van de btw zullen winkeliers vrijwel geheel doorberekenen in de prijzen, aldus de bank. Dit zal een drukkend effect hebben op de verkopen. Verder besteedde ING aandacht aan de bouwsector. Als bekend is er sprake van een tekort aan vakmensen en bouwlocaties. Daardoor zal niet aan de beoogde huizenbouw kunnen worden voldaan.