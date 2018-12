VNO-NCW: geen CO2-heffing, wel steun aanpak

De overheid moet bedrijven helpen om hun CO2-uitstoot aan te pakken in plaats van een algemene heffing op de uitstoot van het broeikasgas op te leggen. Zo’n heffing is namelijk slecht voor het investeringsklimaat en kan bedrijven wegjagen uit Nederland. Dat heeft voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW gezegd in de podcast Studio Energie.

Een minimumprijs per ton CO2-uitstoot is geen slecht idee, maar alleen als het minimaal op Europees niveau gebeurt. ,,Je moet zekerheid bieden aan investeerders”, legt hij uit.

De Boer wijst er verder op dat Nederland slechts 0,4 procent van de CO2 wereldwijd uit Nederland komt en dat wat we hier doen dus beperkt effect heeft. ,,We moeten een balans vinden tussen de welvaart binnen de landsgrenzen en de aanpak van de wereldwijde klimaatproblematiek.”

Om die reden moeten we ons ook niet blindstaren op de beoogde doelen. Het kan zijn dat een techniek in 2030 nog niet betaalbaar is, maar vijf jaar later wel, legt hij uit.

De kritiek dat burgers nu vooral dreigen op te draaien voor de energietransitie wijst hij van de hand. ,,Als bedrijven vertrekken en er banen verdwijnen, betalen de burgers ook.”