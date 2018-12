VS en China overleggen op hoog niveau

De handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China vinden nog altijd op zeer hoog niveau plaats, ondanks de recente arrestatie van een bestuurslid van het Chinese technologieconcern Huawei. Dat maakte het Chinese ministerie van Handel bekend.

De Amerikaanse minister van Financiƫn, Steven Mnuchin, en handelsgezant Robert Lighthizer hadden maandagnacht een telefoongesprek met de Chinese vicepremier Liu He. Ze spraken onder andere over de planning van de aankomende handelsgesprekken, zo laat Peking weten.

De VS en China kwamen begin deze maand tot een ‘staakt-het-vuren’ van negentig dagen, waarin de economische kemphanen elkaar niet met nieuwe importheffingen zullen bestoken. De arrestatie van financieel bestuurster Meng Wanzhou van Huawei in Canada dreigt die voorzichtige toenadering teniet te doen. Amerikaanse autoriteiten willen dat Meng aan de VS wordt uitgeleverd, omdat ze haar verdenken van het ontduiken van handelssancties tegen Iran. China nam de zaak hoog op en riep de ambassadeurs van de VS en Canada dit weekend op de matje.