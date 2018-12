Wall Street opent in het groen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst geopend, na bemoedigende geluiden van het handelsfront. China is naar verluidt bereid importheffingen op auto’s uit de Verenigde Staten te verlagen. Eerder werd al duidelijk dat de twee economische grootmachten op hoog niveau overleg blijven voeren over hun handelsconflict.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,4 procent hoger op 24.775 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 1,3 procent tot 2672 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,4 procent tot 7117 punten.

Volgens ingewijden wil China de importheffing op Amerikaanse auto’s verlagen tot 15 procent, van de huidige 40 procent. Automakers als General Motors (GM), Ford en Tesla profiteerden van het nieuws met plussen tot 3,6 procent.

Tweets van de Amerikaanse president Donald Trump gaven eveneens reden tot hoop. Hij schreef dat er zeer ,,productieve gesprekken” zijn geweest met de Chinezen en beloofde ,,belangrijke aankondigingen”. Peking maakte eerder al bekend dat de Chinese vicepremier Liu He heeft gebeld met de Amerikaanse minister van FinanciĆ«n Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer over de planning van toekomstig handelsoverleg.

Google-moeder Alphabet (plus 0,9 procent) stond ook in de schijnwerpers. Congresleden ondervragen Google-topman Sundar Pichai onder andere over vermeende politieke vooringenomenheid bij filters die platforms van Google toepassen op content, zoals video’s op YouTube. Mogelijk wordt hij ook aan de tand gevoeld over controversiĆ«le projecten in China.