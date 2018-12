Japanse beurs toont stevig herstel

De aandelenbeurs in Japan toonde woensdag een stevig herstel na de recente verliezen. Vooral de autofabrikanten stonden in de belangstelling na berichten dat China de importtarieven op voertuigen gemaakt in de Verenigde Staten wil verlagen. Ook het nieuws dat de in Canada gearresteerde topvrouw van het Chinese technologieconcern Huawei op borgtocht is vrijgelaten zorgde voor optimisme.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 2,2 procent in de plus op 21.602,75 punten. Toyota en Mitsubishi stegen 2,2 en 2,9 procent door de hoop dat China de importtarieven zal verlagen van 40 tot 15 procent. Yahama Motor dikte 4,2 procent aan na een update van de strategie. Recent zwaar afgestrafte aandelen zoals robotmaker Fanuc en technologiebedrijf TDK wonnen 1,3 en 2,5 procent.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen eveneens vooruit. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,6 procent hoger en de beurs in Shanghai klom 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot met een winst van 1,4 procent. De Kospi in Seoul dikte 1,5 procent aan. De Zuid-Koreaanse autobouwers Hyundai en Kia kregen er 6,3 en 2,9 procent bij.