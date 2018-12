Wall Street opent met forse plussen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag duidelijk in de plus geopend. Optimisme over de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten steunde het sentiment. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde persoonlijk in te willen grijpen in de affaire rond Huawei als dat de relatie met Peking ten goede komt. Ook worden de brexitperikelen gevolgd op Wall Street.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,2 procent hoger op 24.660 punten. De brede S&P 500 steeg 1,2 procent tot 2667 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,3 procent tot 7119 punten.

De Huawei-affaire draait om de in Canada gearresteerde Meng Wanzhou, financieel bestuurder en vicevoorzitter van het Chinese technologieconcern. Amerikaanse autoriteiten hebben om haar uitlevering gevraagd. Dit voedde de vrees voor een verharding van het handelsconflict met China. Meng is inmiddels op borgtocht uit de cel, maar moet wel in Canada blijven.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsvete zaten in de lift. Zo klom vliegtuigbouwer Boeing 1,5 procent en de machinefabrikanten Caterpillar en Deere wonnen 2,3 procent. Autobedrijven General Motors (GM) en Ford Motor kregen er tot 2 procent bij. Apple ging 0,7 procent vooruit.

Daarnaast werd een cijfer gemeld over de Amerikaanse inflatie. De consumentenprijzen in de VS stegen in november op jaarbasis met 2,2 procent, na een stijging met 2,5 procent in oktober. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. De Fed gaat volgende week naar alle waarschijnlijkheid de rente verder verhogen.