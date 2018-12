EU-hof: stikstofnorm diesels moet aangepast

De Europese Commissie moet binnen een jaar opnieuw vaststellen hoeveel stikstof nieuwe dieselauto’s mogen uitstoten. Brussel was niet bevoegd toen het de normen voor praktijktesten in 2016 versoepelde. Dat is het oordeel van het Gerecht van de Europese Unie in zaken die de steden Brussel, Parijs en Madrid hadden aangespannen.

Het dagelijkse EU-bestuur bepaalde na het het schandaal met sjoemelsoftware dat de normen niet alleen in het laboratorium, maar ook bij tests op de weg moeten worden gehaald. Gedurende een overgangsperiode mocht de uitstoot vanwege ,,statistische en technische onzekerheden’’ echter ongeveer een factor 2 hoger zijn.

De drie steden tekenden mede vanwege de funeste gevolgen van stikstof voor de gezondheid bezwaar aan en krijgen daarin nu gelijk. De Europese Commissie kan nog in beroep gaan.