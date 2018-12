‘Apple wil via partner China-ban omzeilen’

Apple wil de productie van oudere modellen van zijn iPhones mogelijk onderbrengen bij een van zijn Taiwanese leveranciers. Daarmee hoopt het techbedrijf het verkoopverbod in China voor de betreffende modellen te omzeilen. Volgens de Japanse zakenkrant Nikkei Asian Review voert Apple momenteel onderhandelingen met partner Pegatron.

Chipmaker Qualcomm wist onlangs te bewerkstelligen dat China een verbod oplegde op de verkoop van oudere iPhone-modellen in verband met een slepende patentkwestie. Volgens documenten die werden ingezien door Nikkei zijn smartphones die worden gemaakt door Pegatron vrijgesteld van dit verbod. Dit omdat het bedrijf eerder een vergoeding heeft betaald voor de licentie van de betwiste software.

In eerste instantie zou Apple hebben gevraagd aan Pegatron of het meer productie aan zou kunnen. Een definitieve beslissing is ook nog niet genomen. Verder wil Apple software-updates uitvoeren gericht op het wijzigen van functies die volgens de rechter inbreuk maakten op een aantal Qualcomm-patenten.