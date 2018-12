Saxo Bank doet bod op aandelen BinckBank

De Deense Saxo Bank heeft een bod gedaan op onlinebroker BinckBank. Dat meldde de in Amsterdam genoteerde broker nadat berichten over een verkoop de ronde deden. De Denen zijn bereid 6,35 euro (cum dividend) per aandeel te betalen in contanten. Daarmee wordt BinckBank gewaardeerd op bijna 428 miljoen euro. Het aandeel BinckBank sloot vrijdag op een koers van 4,72 euro.

Commissarissen en bestuur van BinckBank zijn het voorstel van Saxo Bank aan het bestuderen. Daarbij zeggen zij de belangen van alle betrokken partijen zorgvuldig af te wegen. Volgens de broker is er momenteel geen zekerheid dat er een overeenkomst wordt bereikt of dat een transactie zal plaatsvinden.

BinckBank werd in 2000 opgericht. Het bedrijf opereert in Nederland onder de namen Binck en Alex. Ook is BinckBank actief in Belgiƫ, Frankrijk, Italiƫ en Spanje.