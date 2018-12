Chinese cijfers zetten koersen lager

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag lager aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Tegenvallende macro-economische cijfers uit China drukken op het sentiment. Ze wakkeren de zorgen over de afzwakkende economie van het land verder aan. Ook de wereldwijde handelsspanningen blijven boven de markten hangen. Ook elders in Europa gingen de beurzen duidelijk omlaag.

De AEX-index stond kort na de openingsbel 0,9 procent in de min op 503,76 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 659,94 punten. De indices in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1 procent.

Aan het bedrijvenfront is het nieuws schaars. NN Group mag van De Nederlandsche Bank (DNB) de eigen levensverzekerings- en schadeverzekeringstakken en die van Delta Lloyd samenvoegen. De wettelijke fusie van de ondernemingen had NN vorige maand al aangekondigd. Als gevolg van de samenvoeging moet NN 852 miljoen euro afschrijven op de boekwaarde. De afschrijving, in het vierde kwartaal, heeft volgens de verzekeraar geen gevolgen voor het operationeel resultaat. Het aandeel NN zakte 0,8 procent.