Veel gebruik mobiele data in buitenland

Sinds de afschaffing van roamingkosten voor het gebruik van mobiel internet binnen de Europese Unie, is het datagebruik door toeristen fors gestegen. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie over de afschaffing van de roamingkosten. Die regelwijziging ging vorig jaar juni in.

Voordat datagebruik binnen de EU uit de eigen bundel kwam, werd er per kwartaal ongeveer 15 miljoen gigabyte aan data gebruikt door toeristen.Toen de zogeheten ‘roam like at home’-regels van kracht werden schoot dat omhoog. In het eerste kwartaal van dit jaar, de laatste periode waar de commissie cijfers over geeft, gebruikten Europese toeristen ruim 70 miljoen gigabyte aan data.

Verder is het aantal telefoontjes dat reizigers in het buitenland pleegden verdubbelt. De tarieven voor bellen in het buitenland zijn ook begrensd.

Volgens eurocommissaris Mariya Gabriel (Digitale Economie en Samenleving) zijn de tastbare voordelen van de afschaffing van de roamingkosten duidelijk. ,,Europa is nu een realiteit voor reizigers die hun mobiele telefoon vrijelijk kunnen gebruiken.”