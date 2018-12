BinckBank en Saxo eens over overname

BinckBank heeft overeenstemming bereikt over een overname door Saxo Bank uit Denemarken. Dat maakte de onlinebroker maandag bekend in een verklaring.

Volgens de bedrijven staat het bestuur van BinckBank unaniem achter het bod van Saxo en wordt aandeelhouders aangeraden akkoord te gaan. Vrijdag bleek dat Saxo 6,35 euro per aandeel, inclusief dividend, wil betalen voor BinckBank. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op 424 miljoen euro.

BinckBank werd in 2000 opgericht. Het bedrijf opereert in Nederland onder de namen Binck en Alex. Ook is BinckBank actief in Belgiƫ, Frankrijk, Italiƫ en Spanje.