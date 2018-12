Lagere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager aan de laatste volle handelsweek van het jaar begonnen. Er is weinig richtinggevend nieuws als houvast voor beleggers. Die richten zich op het rentebesluit van de Federal Reserve, later in de week.

De Amerikaanse koepel van centrale banken komt woensdag met zijn rentebesluit, waarbij naar verwachting de rente nogmaals wordt verhoogd.

De toonaangevende Dow-Jonesindex leverde in de eerste handelsminuten 0,8 procent in tot 23.915 punten. De brede S&P 500 verloor 0,7 procent op 2583 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,6 punten omlaag tot 6865 punten.

Goldman Sachs (min 2 procent) heeft in Maleisiƫ een strafzaak aan zijn broek vanwege het grote schandaal rond het staatsfonds 1MDB. Ook zijn enkele oud-werknemers in staat van beschuldiging gesteld. Het fonds 1MDB is de spil in een groot schandaal in het land. De voormalige premier van Maleisiƫ, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen.

Fastfoodketen Jack in the Box steeg 6,4 procent. De onderneming bevestigde dat ze kijkt naar strategische opties, waaronder een verkoop. Er vinden al gesprekken plaats met mogelijke kopers, aldus Jack in the Box.