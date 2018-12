‘Shell wil Amerikaans Endeavor kopen’

Olie- en gasconcern Shell wil de Amerikaanse branchegenoot Endeavor overnemen. Het Brits-Nederlandse concern is volgens ingewijden daarover in gesprek. Shell zou 8 miljard dollar, omgerekend ruim 7 miljard euro, willen neertellen voor het oliebedrijf. Endeavor is vooral actief in de Amerikaanse staten Texas en New Mexico.

Eerder waren ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips ook geïnteresseerd in Endeavor, dat zichzelf vorig jaar in de etalage zette. Zij zijn echter afgehaakt.

De onderhandelingen tussen Shell en Endeavor zijn nog in een beginstadium. De gesprekken zouden worden bemoeilijkt door de eisen van Endeavor-oprichter Autry Stephens, die een groot deel van de rechten op nog niet opgeboorde olie in bezit wil houden.