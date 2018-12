AEX sluit in de min

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag lager gesloten. De andere aandelenbeurzen een gemengd beeld zien. Beleggers houden internationaal hun blik gericht op de Amerikaanse centrale bank, die aan zijn tweedaagse beleidsvergadering is begonnen en waarschijnlijk de rente gaat opvoeren.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 1,1 procent lager op 494,45 punten. De MidKap sloot een fractie hoger op 650,61 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 1,1 procent.

Galapagos was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 5,5 procent. Het biotechnologiebedrijf is begonnen met een studie van een kandidaatmedicijn bij 1500 patiƫnten met idiopathische longfibrose (IPF). Verlichtingsbedrijf Signify voerde de stijgers aan met een winst van 2,3 procent.