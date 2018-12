‘Nederlandse belegger niet snel in paniek’

Nederlandse beleggers hebben redelijk stalen zenuwen. Volgens onderzoek van vermogensbeheerder Schroders hebben ze in vergelijking met beleggers in andere landen de neiging om risicovoller te beleggen. Ook zitten Nederlanders meer in aandelen en raken ze bij een beursdaling niet snel in paniek. In zo’n geval houden ze hun beleggingen veelal aan en verwachten dat de storm wel overwaait.

Wereldwijd is aan ruim 22.000 beleggers gevraagd hoe hun beleggingen zijn verdeeld over verschillende risicocategorie├źn. Nederlandse beleggers blijken een voorliefde te hebben voor meer risicovoller investeringen dan collega’s elders. Daarnaast zijn ze juist minder geneigd om te gaan voor beleggingen met een laag risico.

Een ander opvallend verschil tussen Nederlandse beleggers en buitenlanders is dat Nederlanders veel minder interesse lijken te hebben in themafondsen. Dat zijn beleggingsfondsen die zich speciaal richten op gezondheidszorg of bijvoorbeeld duurzaamheid.