‘Babypoeder J&J in India in beslag genomen’

Inspecteurs hebben in India monsters van talkpoeder meegenomen uit een fabriek van het medische bedrijf Johnson & Johnson (J&J) in het noorden van het land. Dat liet een bron weten aan persbureau Reuters.

J&J ligt al langere tijd onder vuur omdat in talkpoeder van het concern asbest zou zitten. Deze zomer werd het bedrijf veroordeeld tot het betalen van miljarden dollars aan 22 vrouwen die zeggen dat ze daardoor kanker hebben gekregen. In totaal lopen er zo’n 9000 rechtszaken om de talkpoeder tegen J&J. Het bedrijf zelf ontkent alle aantijgingen en stelt dat zijn talkpoeder voor baby’s veilig is.

Reuters meldde vorige week dat J&J al decennialang wist dat er soms asbestdeeltjes in de talkpoeder van het bedrijf zaten. Dat zou zijn gebleken uit tests in de periode 1971 tot begin 2000. Onder anderen managers, onderzoekers en artsen van het bedrijf zouden uitvoerig hebben gesproken over het probleem. Het bedrijf zelf noemde dat bericht ,,eenzijdig, onwaar en opruiend” en kwam met onderzoeken die zouden bewijzen dat de talkpoeder veilig is.