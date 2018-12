Hoekstra: economie blijft robuust doorgroeien

De Nederlandse economie blijft naar verwachting ,,robuust doorgroeien”, stelt minister Wopke Hoekstra (Financiën) in reactie op cijfers van het Centraal Planbureau. Volgens de ramingen van het CPB zal de groei wel iets minder hard gaan dan de afgelopen jaren.

,,Niettemin staat onze economie er onverkort goed voor. Maar we moeten scherp blijven. Het CPB waarschuwt namelijk dat de neerwaartse risico’s voor de Nederlandse economie groot blijven, onder meer als gevolg van brexit of geopolitieke spanningen. Het is daarom belangrijk door te gaan met het uitvoeren van het regeerakkoord: dat betekent investeren in de samenleving en het verder verlagen van de schuld”, aldus de bewindsman.

Het CPB verwacht dat de economische groei in 2019 uitkomt op 2,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit jaar zal de groei naar verwachting uitkomen op 2,6 procent.