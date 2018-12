Nederlandse vissers vooral bezorgd over Brexit

Nederlandse vissers maken zich meer zorgen over de gevolgen van de Brexit dan over de vangstquota die voor 2019 grotendeels naar beneden zijn geschroefd. Door de Brexit is het volgens de Nederlandse Vissersbond toch al de vraag of de nieuwe quota opgevist kunnen worden. Als de Britten de Europese Unie verlaten, valt meer dan de helft van de Nederlandse visgronden weg.

Volgens de bond staat de visvangst ook onder druk door de bouw van windmolenparken op zee, in gebieden waar veel vis wordt gevangen. Ook is de belangenorganisatie bezorgd over de aanhoudende onzekerheid over de toekomst van de pulsvisserij. Dat is een nieuwe vismethode, waarbij platvis met stroomstootjes een net in wordt gedreven.

In Brussel is afgesproken dat Nederlandse vissers in 2019 minder tong, schol, haring, makreel en kabeljauw mogen vangen in de Noordzee. Het quotum voor minder gevangen vissoorten als horsmakreel, tarbot en griet wordt juist wat ruimer.

Van de belangrijkste vissoort, tong, mogen vissers volgend jaar nog maar 80 procent vangen van wat ze dit jaar binnenhaalden. En dat was al minder dan het jaar ervoor. Toch blijven de vangstmogelijkheden voor Nederlandse tongvissers daarmee ,,voldoende in stand”, vindt verantwoordelijk minister Carola Schouten.

Schouten bespeurt herstel van de visstand voor veel soorten en put daar hoop uit. ,,Dat betekent dat voor steeds meer commerciële vissoorten ‘geoogst kan worden uit de rente’.” Vissers kunnen zo ook op langere termijn een goede boterham verdienen, stelt de minister.