Unilever koopt De Vegetarische Slager

Unilever breidt zijn assortiment van vegetarische hapjes uit. Het voedings- en verzorgingsmiddelenconcern koopt De Vegetarische Slager, dat al geruime tijd aan de weg timmert met vleesvervangers.

Met de overname hoopt Unilever zijn positie in levensmiddelen voor vegetariƫrs te versterken. Het bedrijf wijst daarbij met name op het positieve imago van De Vegetarische Slager onder vaste liefhebbers van het merk en op sociale media. Dit soort merken met een maatschappelijk doel groeien volgens Unilever harder dan reguliere producenten van voedingsmiddelen.

De Vegetarische Slager werd elf jaar geleden opgericht met het doel ‘vlees’ te verkopen waar geen dieren voor zijn geslacht. Deze producten liggen inmiddels in de schappen van 4000 winkels in zeventien landen, zo schrijven de bedrijven in een gezamenlijke verklaring.

De overname is naar verwachting voor het einde van dit jaar afgerond. Financiƫle details worden niet bekendgemaakt.