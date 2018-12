YoungCapital neemt failliet Jobbird over

Uitzendorganisatie YoungCapital neemt de failliete vacaturewebsite Jobbird over. De curator van Jobbird, dat eerder deze maand failliet ging, maakte dat bekend zonder financiële details te geven. YoungCapital stelt al enige tijd op zoek te zijn geweest naar een algemene vacauturesite om over te nemen.

Hoeveel van de twaalf personeelsleden van Jobbird mee overgaan naar de nieuwe eigenaar, is nog niet bekend.

,,Jobbird.com is een mooi merk met een grote naamsbekendheid”, zegt topvrouw Ineke Kooistra van YoungCapital. Zij denkt dat haar onderneming met de overname klanten beter kan bedienen en bovendien kan groeien in segmenten waarin YoungCapital nog niet actief is.