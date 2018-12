China: in januari handelsoverleg met VS

China en de Verenigde Staten gaan in januari verder praten over hun handelsconflict. Dat meldde het Chinese ministerie van Handel. Eerder had ook al de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin gezegd dat er volgende maand overleg zou zijn tussen de twee economische grootmachten over een wapenstilstand in de handelsoorlog.

De afgelopen tijd werd op lager niveau overleg gevoerd tussen China en de VS ter voorbereiding op de gesprekken komende maand. Peking liet weten dat het potentieel voor handelssamenwerking tussen beide landen enorm is, met voordelen voor alle partijen.

Onlangs maakte China nog bekend voor drie maanden de straftarieven op Amerikaanse auto’s in te trekken als teken van goede wil in het overleg met de VS. De twee landen spraken onlangs af voorlopig geen nieuwe importheffingen in te voeren.