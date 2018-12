Kaufland stopt verkoop producten Unilever

De Duitse supermarktketen Kaufland stopt eind dit jaar met de verkoop van producten van Unilever vanwege een conflict tussen beide bedrijven over prijsverhogingen.

De twee bedrijven liggen al sinds mei overhoop, nadat Unilever zijn prijzen flink zou hebben verhoogd. Ook klaagt Kaufland over andere aanpassingen door Unilever van het leveringscontract. Kaufland is in de tussentijd al bezig geweest veel producten van Unilever uit de schappen te halen en te vervangen door andere merken of zijn thuismerken.

Kaufland heeft in Duitsland ongeveer 660 winkels.