Licht herstel op Wall Street na verliesbeurt

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten geopend, na de stevige minnen een dag eerder. Beleggers blijven wel voorzichtig vanwege de angst voor een ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid, het stilleggen van bepaalde overheidsdiensten omdat er geen overeenstemming is over de begroting. Dit zorgde donderdag voor een negatieve stemming op Wall Street.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 22.958 punten. De brede S&P 500 ging 0,4 procent omhoog tot 2476 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent tot 6558 punten.

Die shutdown wordt almaar waarschijnlijker nu Republikeinen geld voor de door president Donald Trump gewenste muur langs de grens met Mexico in het budget op willen nemen. De Democraten zijn daar faliekant tegen. Trump dreigde vrijdag op Twitter al dat de shutdown ,,heel lang gaat duren” als de Democraten niet instemmen met geld voor zijn grensmuur. Ook het vertrek van minister van Defensie Jim Mattis verhoogt de politieke onzekerheid.

Qua bedrijfsnieuws wist Nike de ogen op zich gericht. De sportartikelenproducent boekte in zijn tweede kwartaal meer winst en omzet. Het aandeel Nike sprong ruim 8 procent omhoog.

Op macro-economisch gebied waren er cijfers over de economische groei in de Verenigde Staten die iets lager uitviel dan verwacht, terwijl de orders voor duurzame goederen sterker stegen dan voorzien. Kort na aanvang komen nog gegevens over de consumentenbestedingen en het consumentenvertrouwen in de VS.