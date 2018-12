Huizenmarkt 2019: wat kunnen we verwachten?

De huizenmarkt blijft overspannen, ook in 2019. Door de teruglopende bouwproductie, deels door het gebrek aan bouwvakkers, blijft de vraag naar huizen groot. De huizenprijzen zullen echter minder hard stijgen in het nieuwe jaar. Wat gaan de huizenprijzen en de woningmarkt in 2019 doen en moet je nu wel of niet een eigen huis kopen en hypotheek afsluiten?

Dit jaar stegen de huizenprijzen met gemiddeld negen procent. In 2019 zal dat naar verwachting teruglopen naar vijf procent en in 2020 naar drie procent, aldus de DNB. Volgens schattingen zullen de prijzen voor een koopwoning in 2019 op een gemiddelde van meer dan 300.000 euro komen te liggen. Dit komt omdat mensen wachten met het te koop zetten van hun eigen huis.

Huizenprijzen

De huisprijzen zijn afhankelijk van het soort huis en waar het huis staat. Vaak als we het over huizenprijzen hebben, gaat het over een gemiddelde voor een huis in Nederland. Daar heb je als huizenkoper of -verkoper niet zoveel aan. In sommige regio’s zijn huizen goed betaalbaar, maar in een stad als Amsterdam rijzen de prijzen de pan uit. Ook in Rotterdam en Den Haag is het lastig om aan een betaalbare woning te komen.

De overdrachtsbelasting is verlaagd naar twee procent. Dit scheelt veel in de portemonnee, met name als het om een relatief duur huis gaat. Maar ook voor starters die een goedkopere woning kopen scheelt dit al snel een paar duizend euro. Door deze verlaging zal de vraag naar huizen toenemen. Dat is gunstig voor de mensen die een huis verkopen, maar voor sommige mensen zullen huizen in 2019 onbetaalbaar zijn.

Hypotheekrente

Als we kijken naar de hypotheekrente, dan was deze in 2018 al heel laag. Dit wordt ook voor 2019 verwacht. Het kan zijn dat de hypotheekrente iets omhoog gaat, dus als je van plan bent om een huis te kopen, kan je beter nu een hypotheek afsluiten dan wachten. Volgend jaar hebben met name de topinkomens een lagere hypotheekrenteaftrek, maar voor de meesten van ons verandert er verder weinig ten opzichte van 2018. Stel dat de economie nog iets gaat aantrekken, zal dit zowel de huizenmarkt als de huizenprijzen ten goede komen.

Btw tarief

Tenslotte gaat in 2019 het lage btw tarief omhoog van zes procent naar negen procent. Dit betekent dat bepaalde klussen laten doen voor je verbouwing duurder wordt. Sommige trends, zoals de toenemende vraag naar gladde vloeren, aldus Fredparket.nl, zetten ook in het nieuwe jaar door.