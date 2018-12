AEX begint lager aan halve beursdag

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag lager begonnen aan de verkorte beursdag. Beleggers verwerkten de zware koersverliezen op Wall Street van afgelopen vrijdag en de shutdown van de Amerikaanse overheid. De handel verliep verder relatief rustig. De Euronext-markten in Amsterdam, Brussel en Parijs zijn een halve dag open. Ook Londen sluit eerder. De beurzen in Frankfurt en Milaan zijn de hele dag dicht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,8 procent in de min op 480,78 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 635,88 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs verloren tot 0,9 procent.

Takeaway.com (plus 1,4 procent) zette de stijging voort bij de middelgrote bedrijven. De Nederlandse maaltijdbestelsite kreeg er vrijdag ruim 28 procent aan waarde bij, na de overname van Duitse maaltijdbezorgdiensten van zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero.