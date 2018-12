Lagere opening op Wall Street

De Amerikaanse effectenbeurzen zijn maandag met verlies aan de verkorte handelsdag begonnen. De belangrijkste graadmeters op Wall Street zetten daarmee de lijn van vorige week voort. De shutdown van de Amerikaanse overheid baart beleggers nog altijd zorgen, net als berichten dat president Donald Trump Fed-baas Jerome Powell wilde ontslaan.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,6 procent lager op 22.310 punten. De brede S&P 500 leverde 0,5 procent in tot 2404 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,2 procent omlaag tot 6319 punten.

In de Verenigde Staten zijn bepaalde overheidsdiensten stilgelegd omdat er geen overeenstemming is over de nieuwe staatsbegroting. De Amerikaanse minister van Financiƫn, Steven Mnuchin, heeft zondag contact gehad met zes topbankiers in zijn land om de financiƫle markten te kalmeren met het oog op de shutdown.

De aandelen van de zes grootste banken werden minder waard. Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Wells Fargo, zakten in de eerste handelsminuten tot 1,5 procent.

De beurzen in New York sluiten maandag om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Wall Street blijft dinsdag gesloten, maar is op tweede kerstdag gewoon open.