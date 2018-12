Trump: Fed is enige probleem economie VS

De Federal Reserve is volgens de Amerikaanse president Donald Trump het enige probleem van de economie in zijn land. Trump twitterde dat de Amerikaanse koepel van centrale banken ,,geen gevoel voor de markt” heeft. Ook snapt de Fed volgens hem niets van ,,noodzakelijke handelsoorlogen, de sterke dollar of zelfs Democratische shutdowns vanwege de grens.”

Trump vergelijkt de Fed verder met een sterke golfer die heel hard en ver kan slaan, maar de finesse mist bij het putten. De Amerikaanse president heeft de afgelopen tijd herhaaldelijk kritiek geuit op de Fed, die vorige week de rente voor de vierde keer dit jaar verhoogde.

Afgelopen weekeinde zou Trump zelfs Fed-baas Jerome Powell hebben willen ontslaan, berichtte persbureau Bloomberg. Volgens minister van Financiƫn Steven Mnuchin is dat niet waar.