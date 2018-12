Jan-Kees de Jager, financieel topman van telecomconcern KPN, is gevraagd als commissaris bij luchtvaartmaatschappij KLM. Dit zeggen ingewijden tegen De Telegraaf.

De benoeming moet naar verluidt plaatsvinden bij de aandeelhoudersvergadering in april. De Jager was eerder minister van Financiën namens het CDA. KLM zegt in een reactie tegen de krant dat het bedrijf niets te melden heeft.