Klein herstel Nikkei na koersdreun

De beurs in Tokio heeft woensdag wat terrein goed gemaakt, na de forse verliesbeurt van een dag eerder.

Beleggers keken nog steeds naar de ontwikkelingen op het Amerikaanse politieke toneel en het beurssentiment was onrustig. De koers in Tokio stond een groot deel van de dag in de min. Een opleving in het laatste handelsuur bracht echter alsnog een plus op de borden.

Luchtvaartmaatschappijen deden het goed in Japan. Ook bierbrouwer Asahi viel op met een plus van 11 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers. Maker van onder meer keukenapparaten en thermosflessen Zojirushi werd 17 procent lager gezet. Het bedrijf voldeed met zijn winst maar net aan de verwachtingen en deed een tegenvallende voorspelling voor komend jaar.

De Nikkei-index sloot uiteindelijk 0,9 procent hoger op 19.327,06 punten. De Kospi in Seoul was dinsdag gesloten en stond nu tussentijds 1,2 procent lager. Ook de beurs in het Chinese Shanghai stond iets lager met een min van 0,3 procent. De beurzen in Hongkong en Australiƫ zijn ook Tweede Kerstdag gesloten.