Damrak opent hoger na kerstdagen

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag hoger geopend. Ook elders in Europa begonnen de meeste beurzen na de kerstdagen met winst. Beleggers verwerkten de wilde koersbewegingen op Wall Street, waar de slechtste kerstavond ooit werd opgevolgd door een historische puntenstijging van de Dow-Jonesindex in de opvolgende handelssessie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1,6 procent in de plus op 486,07 punten. De MidKap steeg 1,7 procent tot 641,97 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen klommen tot 1,2 procent. De Duitse DAX, die de eerste drie dagen van de week dicht was, zakte 0,2 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een winst van 4 procent. In de MidKap ging bodemonderzoeker Fugro aan kop met een plus van meer dan 6 procent. Beursintermediair Flow Traders was de enige daler met een min van 0,4 procent.