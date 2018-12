‘Financiële wereld heeft noodplannen brexit’

De meeste financiële instellingen in Nederland hebben een plan klaarliggen voor de brexit. Dat blijkt uit een enquête van De Nederlandsche Bank (DNB) onder banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders.

Volgens de toezichthouder is het risico dat de Britten straks de Europese Unie verlaten zonder goede afspraken nog altijd groot, met alle mogelijke verstoringen van dien. Daarom is het erg belangrijk dat iedereen in de financiële wereld zich op zo’n no-deal brexit voorbereidt, aldus de toezichthouder.

Specifiek voor verzekeraars bestaat bijvoorbeeld het risico dat ze in Groot-Brittannië straks niet langer over de juiste vergunning beschikken om schadeclaims aan partijen in de EU te mogen uitbetalen. Er kunnen tevens belemmeringen ontstaan voor de vrije uitwisseling van persoonsgegevens.

Hoe gedetailleerd de plannen bij de banken en verzekeraars zijn hangt overigens wel af van hoeveel zaken ze precies met klanten en partners uit het Verenigd Koninkrijk doen. Daarbij gaat het nadrukkelijk nog om plannen, zegt DNB. In deze fase zijn instellingen nog niet op grote schaal overgegaan tot het uitvoeren en in werking zetten van maatregelen.