Damrak klimt op laatste hele handelsdag

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag hoger begonnen aan de laatste volledige handelsdag van het jaar. Ook de andere Europese beurzen openden met winst na de slotrally op Wall Street. Verder blijft de shutdown van de Amerikaanse overheid de gemoederen bezighouden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent in de plus op 478,30 punten. De Amsterdamse hoofdindex ligt op koers voor een verlies van zo’n 12 procent in 2018. De MidKap steeg 0,7 procent, tot 633,18 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen klommen tot 0,8 procent.

De Duitse DAX won 0,5 procent. De beurs in Frankfurt, die maandag gesloten blijft vanwege oudjaarsdag, stevent af op een jaarverlies van ruim 19 procent en kent daarmee het slechtste beursjaar sinds 2008. In Milaan, waar ook voor het laatst dit jaar kan worden gehandeld, steeg de hoofdindex 1 procent. De Londense beurs en de Euronext-markten in Amsterdam, Brussel en Parijs zijn maandag nog een halve dag open.